напишите сообщение на тему КАЙНАЗОЛЬСКАЯ ЭРА

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В кайнозойской эре(67млн.лет) выделяют 3 периода: палеоген; неоген; антропоген. В палеогене и неогене происходило формирование континентов; климат был ровный, тропический. Господствовали покрытосеменные растения и сформировались все основные группы цветковых растений. Также происходил бурный расцвет насекомых; в неогене появились ХОБОТНЫЕ, ПАРНО и - НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ . Было разнообразие птиц и костных рыб. антропоген: мощное похолодание(оледенение). Растения и животные приспособлены к холоду. Появление мамонтов, соблезубых тигров, бизонов. В конце появление человека.