уравнения реакций между барием и бромом

Химия
уравнения реакций между барием и бромом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba+Br2=BaBr2 Какие то еще нужны?   можно еще такую: Сl2+ BaBr2→ Br2 + BaCl2
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