уравнения реакций между барием и бромом
Химия
уравнения реакций между барием и бромом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba+Br2=BaBr2 Какие то еще нужны? можно еще такую: Сl2+ BaBr2→ Br2 + BaCl2
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