1)для естественного отбора наибольшее значение имеет такая форма отношений между организмами, как_________ 2)объясните, почему иногда уничтожение(или,наоборот,искусственное внедрение)одного вида приводит к существенным изменени...

Гость: Гость:

1) Внутривидовая борьба 2) Все организмы взаимодействуют с друг другом. Они состовляют цепи питания. Разрыв какого-либо звена в пищевой цепи приводит к разрушению равновесия в биоценозе. Через пищевые цепи в природе протекают обмен веществ и поток энергии. Например : вырубка леса уничтожает весь биоценоз в целом.Нарушаются цепи питания и организмы погибают.