1)для естественного отбора наибольшее значение имеет такая форма отношений между организмами, как_________ 2)объясните, почему иногда уничтожение(или,наоборот,искусственное внедрение)одного вида приводит к существенным изменени...
Биология
1)для естественного отбора наибольшее значение имеет такая форма отношений между организмами, как_________ 2)объясните, почему иногда уничтожение(или,наоборот,искусственное внедрение)одного вида приводит к существенным изменениям всего сообщества организмов.Приведите конкретный пример такого взаимодействия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Внутривидовая борьба 2) Все организмы взаимодействуют с друг другом. Они состовляют цепи питания. Разрыв какого-либо звена в пищевой цепи приводит к разрушению равновесия в биоценозе. Через пищевые цепи в природе протекают обмен веществ и поток энергии. Например : вырубка леса уничтожает весь биоценоз в целом.Нарушаются цепи питания и организмы погибают.
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