Пешеход должен был пройти несколько с некоторой скоростью, увеличив эту скорость на 1 км/ч он прошел 10км на 20 мин быстрее. Найдите истинную скорость пешехода.
Математика
Пешеход должен был пройти несколько с некоторой скоростью, увеличив эту скорость на 1 км/ч он прошел 10км на 20 мин быстрее. Найдите истинную скорость пешехода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+1)*2/3=10 2/3х+2/3=10 2/3x=9 1/3 x=14 Ответ:истинная скорость 14 км/ч
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