Пешеход должен был пройти несколько с некоторой скоростью, увеличив эту скорость на 1 км/ч он прошел 10км на 20 мин быстрее. Найдите истинную скорость пешехода.

Математика

Пешеход должен был пройти несколько с некоторой скоростью, увеличив эту скорость на 1 км/ч он прошел 10км на 20 мин быстрее. Найдите истинную скорость пешехода.

Автор: Гость