как составить таблицу в тетради "основные события испано-нидерландской войны"
Обществознание
как составить таблицу в тетради "основные события испано-нидерландской войны"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я бы сделала так: 1 столбик - это дата( сражения или какой - нибудь стычки) 2 столбик - событие (название сражения) и 3 столбик - я бы оставила под ИТОГ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
не изменяя форму слова составте прездложения со словами ураган,урожай,ученик,учитель,фамилия,фантазия,февраль,федерация,финиш,фиолетовый,фойе,фонта...
Математика
Собака погналась за зайцем,находящимся от неё в 150 футах.Она делает прыжок в 9 футов каждый раз,когда кролик делает прыжок в 7 футов.Сколько прыжк...