как составить таблицу в тетради "основные события испано-нидерландской войны"

Обществознание
как составить таблицу в тетради "основные события испано-нидерландской войны"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я бы сделала так: 1 столбик - это дата( сражения или какой - нибудь стычки) 2 столбик - событие (название сражения) и 3 столбик - я бы оставила под ИТОГ.
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