Решите пожалуйста. Привести подобные слагаемые: х-7+2х-5х+1
Математика
Решите пожалуйста. Привести подобные слагаемые: х-7+2х-5х+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так вроде бы х-7+2х-5х+1 -2x-6
Гость:
первые подобные х+2х-5х=-2х потом -7+1=-6 получаем -2х-6
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