не изменяя форму слова составте прездложения со словами ураган,урожай,ученик,учитель,фамилия,фантазия,февраль,федерация,финиш,фиолетовый,фойе,фонтан,футбол. Нужно срочно!
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не изменяя форму слова составте прездложения со словами ураган,урожай,ученик,учитель,фамилия,фантазия,февраль,федерация,финиш,фиолетовый,фойе,фонтан,футбол. Нужно срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ураган скоро настигнет наш город.В этом году урожай очень маленький.Учитель похвалил меня.Фамилия не имеет значения.У этого ребенка разыгралась фантазия.Февраль является зимним месяцем.Федерация-форма государственного устройства.Финиш решит всё.Мне не нравится фиолетовый цвет.Мы находимся в фойе.Фонтан находится недалеко.Я люблю футбол.)))
Гость:
Неделю назад в США был сильный ураган, он принёс очень много потерь стране. Прошлым летом во всей стране был обильный урожай! Ученик плохо себя вёл на уроке, поэтому ему записали замечание в дневник. Учитель решил спор между однаклассниками очень справедливо. Фамилия одного новичка в 6а была настолько смешной, что его засмеяли собственные одноклассники. У художников самая богатая фантазия! Февраль - мой любимый месяц потому, что зима в это время становится непредсказуимой. Российская федерация- мой дом, моя Родина! Финиш был близко, и я прибавила скорость. Сегодня знаменательный день поэтому, я надела свой особенный фиолетовый жакет. В фойе висели долгожданные результаты всеросийской олимпиады. Фонтан - единтственное место, где я могу понастоящему повеселиться летом! Футбол - любимая игра мальчиков. ВСЁ!
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