10 целых 5/9 - 8 целых 8/9 = И объяснить почему так.
Математика
10 целых 5/9 - 8 целых 8/9 = И объяснить почему так.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 целых 5/9 - 8 целых 8/9= 1 целая 6/9 я точно не знаю тему забыла, НО помоему правильно. мы у 10 забираем один потому что из 5 не можем вычесть 8 , мы забрали 1 (1 это 9, потому что знаменатель 9) и к 5 прибавли 9 , получилось 14 и вычли 8.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собака погналась за зайцем,находящимся от неё в 150 футах.Она делает прыжок в 9 футов каждый раз,когда кролик делает прыжок в 7 футов.Сколько прыжк...
Геометрия
1.В треугольнике АВС со сторонами АС=12 см и АВ=18 см проведена прямая MN, параллельная АС, MN=9 см. Найдите ВМ. Пожалуйста помогите*** 2. Дан прям...
Математика
Пешеход должен был пройти несколько с некоторой скоростью, увеличив эту скорость на 1 км/ч он прошел 10км на 20 мин быстрее. Найдите истинную скоро...
Английский язык
Помогите написать топик на английском на любую тему.Напимер:лучший друг,мой город(Степногорск),про любое животное и т.п.