10 целых 5/9 - 8 целых 8/9 = И объяснить почему так.

Гость: Гость:

10 целых 5/9 - 8 целых 8/9= 1 целая 6/9 я точно не знаю тему забыла, НО помоему правильно. мы у 10 забираем один потому что из 5 не можем вычесть 8 , мы забрали 1 (1 это 9, потому что знаменатель 9) и к 5 прибавли 9 , получилось 14 и вычли 8.