1. В треугольнике ABC, угол C=90 градусов, AB=20, BC=12см; Найти: cos a

Алгебра
1. В треугольнике ABC, угол C=90 градусов, AB=20, BC=12см; Найти: cos a
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cosA=AC/AB AC по теореме Пифогора = 16 cosA=AC/AB=16/20=0,8
Гость:
sin²α+cos²α=1   sinα=12/20=3/5   (3/5)²+cos²α=1 cox²α=1-9/25 cos²α=16/25 cosα=4/5
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