помогите пжлста с решением ур-я :log25(x-4)=0,5
Алгебра
помогите пжлста с решением ур-я :log25(x-4)=0,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-4 = 25^1/2 О.Д.З. x-4>0 x>4 x-4 = √25 x-4 = 5 x = 9 Ответ: 9
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