Составьте 5 предложений с обособленными обстоятельствами выраженными существительным с предлогом!!!

1)несмотря на поздний час, на улице было светло. 2)крейсеры, вследствие недостатка мест в бухте, были вынуждены держаться в открытом море. 3)я, по причине болезни, пропустила школу. 4)пешеход, вопреки красному свету светофора, перешел проезжую часть.

Гость: Гость:

На столе лежал пенал, а в пенале карандаш. В доме на полу лежит игрушка. В шкафу висит рубашка. За окном наступает лето. В школе отменили два урока.