Составьте 5 предложений с обособленными обстоятельствами выраженными существительным с предлогом!!!
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Составьте 5 предложений с обособленными обстоятельствами выраженными существительным с предлогом!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)несмотря на поздний час, на улице было светло. 2)крейсеры, вследствие недостатка мест в бухте, были вынуждены держаться в открытом море. 3)я, по причине болезни, пропустила школу. 4)пешеход, вопреки красному свету светофора, перешел проезжую часть.
Гость:
На столе лежал пенал, а в пенале карандаш. В доме на полу лежит игрушка. В шкафу висит рубашка. За окном наступает лето. В школе отменили два урока.
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