К какой группе животных можно отнести верблюда по способу питания?
Математика
К какой группе животных можно отнести верблюда по способу питания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верблюд относится к травоядным животным.
Гость:
верблюды травоядные =)
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