В какой природной зоне обитают верблюды?
Биология
В какой природной зоне обитают верблюды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в пустыне наверно:)помоему =) а понаучному в природной зоне пустынь
Гость:
в зоне пустынь(они приспосабливаются для жизни в засушливых регионах мира-пустынях, полупустынях и степях.)
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