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Сочинение-рассуждение на тему "Москва уже на пути к тому чтобы сделаться первым городом мира. Москва -стольца Россиии .И не давно 7 мая принял присягу Владимир Владимирович Путин .Именно с этого числа Путин стал президентом.Теперь действительно Москва будет на пути первым городом мира .В.В.Путин наведёт в строне порядок . Я в него верю. Он человвек слово . Сказал перед выборами вразу : "Мы победим!" и ,мы действительно победили ,так как верим в него ,кто голосовал за него.Москва уже на пути к тому чтоьбы сделаться первым городом мира,главное верить и не терять надежду .Путин добьётся чтобы Москва была первым городом мира.