закончите уравнения реакций по следующим схемам:а) NaOH + SO2 = b) Ba(OH)2 + P2O5 = в) KOH + SiO2 = г) Ca(oh)2 + SO3 =
Химия
закончите уравнения реакций по следующим схемам:а) NaOH + SO2 = b) Ba(OH)2 + P2O5 = в) KOH + SiO2 = г) Ca(oh)2 + SO3 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH + SO2 =Na2SO3+H2O 2Ba(OH)2 + P2O5 =2BaPO4+H2O 2KOH + SiO2 =K2SiO3+H2O Ca(oh)2 + SO3 =СaSO4+H2O
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