закончите уравнения реакций по следующим схемам:а) NaOH + SO2 = b) Ba(OH)2 + P2O5 = в) KOH + SiO2 = г) Ca(oh)2 + SO3 =

Химия

закончите уравнения реакций по следующим схемам:а) NaOH + SO2 = b) Ba(OH)2 + P2O5 = в) KOH + SiO2 = г) Ca(oh)2 + SO3 =

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