Сколько банок краски потребуется для покраски крыши дома, если содержимого одной банки хватает на покраску 10м в квадрате поверхности? крыша длина 7 м ширина 3 м
Математика
Сколько банок краски потребуется для покраски крыши дома, если содержимого одной банки хватает на покраску 10м в квадрате поверхности? крыша длина 7 м ширина 3 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём площадь крыши: 7*3=21 м^2 Найдём сколько банок нужно для покраски всей крыши: 21:10=[latex]2\frac{1}{10}[/latex] Значит нужно [latex]2\frac{1}{10} банок краски (если нужен точный ответ, то это убдет 3 банки, так как двух банок не хватит.)
Гость:
1)7*3=21кв.м-площадь крыши. 2)21:10=2.1раза по 10кв.м. 3)2.1*1=2.1банки-потребуется.
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