Сколько банок краски потребуется для покраски крыши дома, если содержимого одной банки хватает на покраску 10м в квадрате поверхности? крыша длина 7 м ширина 3 м

Гость: Гость:

Найдём площадь крыши: 7*3=21 м^2 Найдём сколько банок нужно для покраски всей крыши: 21:10=[latex]2\frac{1}{10}[/latex] Значит нужно [latex]2\frac{1}{10} банок краски (если нужен точный ответ, то это убдет 3 банки, так как двух банок не хватит.)