Помогите перевести 180 м/мин в дм/с. Подробно

Гость: Гость:

вначале 180 м\ мин переводим в в дм\ мин в 1 м - 10 дм 180х10 = 1800 дм\ мин теперь переводим дм\ с за мин он пройдёт больше, а за с меньше, значит 1800 : 60 = 30 дм\с