Помогите перевести 180 м/мин в дм/с. Подробно
Математика
Помогите перевести 180 м/мин в дм/с. Подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вначале 180 м\ мин переводим в в дм\ мин в 1 м - 10 дм 180х10 = 1800 дм\ мин теперь переводим дм\ с за мин он пройдёт больше, а за с меньше, значит 1800 : 60 = 30 дм\с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сегодня надо!!! Образуйте по одной форме какждого времени глаголов задержаться,задерживаться. 2.Проспрягайте глагол расклеиться.
Химия
закончите уравнения реакций по следующим схемам: а) NaOH + SO2 = b) Ba(OH)2 + P2O5 = в) KOH + SiO2 = г) Ca(oh)2 + SO3 =
Русский язык
Химия
Какой объем и количество вещества азота(моль) израсходуется при взаимодействии с водородом объемом 672л?