признаки рассказа чем он отличается от сказка и от басни

Гость: Гость:

События в рассказе могут происходить реально! То есть там нет волшебства, магии, животные не могут обладать человеческим голосом и характером: хитростью и т. д. Басня поучает чему-то, и там чаще всего присутствуют животные, которые УМЕЮТ говорить.