признаки рассказа чем он отличается от сказка и от басни
Литература
признаки рассказа чем он отличается от сказка и от басни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
События в рассказе могут происходить реально! То есть там нет волшебства, магии, животные не могут обладать человеческим голосом и характером: хитростью и т. д. Басня поучает чему-то, и там чаще всего присутствуют животные, которые УМЕЮТ говорить.
Гость:
Реальные события-это рассказ,а события вымышленные,где оживают камни,разговаривают растения-это сказки,басня-высмеивает недостатки и несет смысл-мораль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько банок краски потребуется для покраски крыши дома, если содержимого одной банки хватает на покраску 10м в квадрате поверхности? крыша длина ...
Русский язык
Сегодня надо!!! Образуйте по одной форме какждого времени глаголов задержаться,задерживаться. 2.Проспрягайте глагол расклеиться.
Химия
закончите уравнения реакций по следующим схемам: а) NaOH + SO2 = b) Ba(OH)2 + P2O5 = в) KOH + SiO2 = г) Ca(oh)2 + SO3 =