Cоставьте словосочетания, используя глаголы в форме 2-го лица множественного числа повелительного наклонения . Подчеркните мягкий знак. Отрезать кусочек, убавить скорость, познакомиться с энциклопедией, поздравить с праздником,...

Гость: Гость:

2 лицо легче образовать подставив местоимения ТЫ (ед.ч.) / ВЫ (мн.ч.). Например, собирать. ТЫ собираешь, ВЫ собираете. ( В 1 лице - Я, МЫ; 3-м - ОН,ОНА,ОНО,ОНИ). Повелительное наклонение - прибавляем "-те". Отрезать кусочек - ВЫ отрежьте кусочек. Решение: Отреж(ь)те кусочек, убав(ь)те скорость, познаком(ь)тесь с энциклопедией, поздрав(ь)те с праздником, взвес(ь)те персики, залез(ь)те на забор, нажар(ь)те картошки, наден(ь)те джинсы, позабот(ь)тесь о родителях, обознач(ь)те морфему, спрячьте кошелёк, буд(ь)те спокойным, обеспеч(ь)те порядок, пример(ь)те сарафан, оден(ь)те ребёнка, наден(ь)те ветровку.