Выпиши антонимы и синонимы: Толстый тонкого побьёт,Тонкий - что-нибудь прибьёт. Падают с ветки Золотые монетки. Спал цветок и вдруг проснулся - Больше спать не захотел.Шевельнулся,встрепенулся,Взвился вверх и улетел. Одно...

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Выпиши антонимы и синонимы: Толстый тонкого побьёт,Тонкий - что-нибудь прибьёт. Падают с ветки Золотые монетки. Спал цветок и вдруг проснулся - Больше спать не захотел.Шевельнулся,встрепенулся,Взвился вверх и улетел. Одной ручкой - всех встречает, Другой ручкой - провожает.

Автор: Гость