Выпиши антонимы и синонимы: Толстый тонкого побьёт,Тонкий - что-нибудь прибьёт. Падают с ветки Золотые монетки. Спал цветок и вдруг проснулся - Больше спать не захотел.Шевельнулся,встрепенулся,Взвился вверх и улетел. Одно...
Русский язык
Выпиши антонимы и синонимы: Толстый тонкого побьёт,Тонкий - что-нибудь прибьёт. Падают с ветки Золотые монетки. Спал цветок и вдруг проснулся - Больше спать не захотел.Шевельнулся,встрепенулся,Взвился вверх и улетел. Одной ручкой - всех встречает, Другой ручкой - провожает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
антонимы толстый-тонкий;одной-другой;встречает-провожает; синонимы Шевельнулся,встрепенулся,;
Гость:
Антонимы - слова противоположные по лексич.значению: толстый - тонкий; встречает - провожает; спал - проснулся; Синонимы: побьет, прибьёт;шевельнулся - встрепенулся
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