Выпиши антонимы и синонимы: Толстый тонкого побьёт,Тонкий - что-нибудь прибьёт.   Падают с ветки Золотые монетки.   Спал цветок и вдруг проснулся - Больше спать не захотел.Шевельнулся,встрепенулся,Взвился вверх и улетел.   Одно...

Русский язык
Выпиши антонимы и синонимы: Толстый тонкого побьёт,Тонкий - что-нибудь прибьёт.   Падают с ветки Золотые монетки.   Спал цветок и вдруг проснулся - Больше спать не захотел.Шевельнулся,встрепенулся,Взвился вверх и улетел.   Одной ручкой - всех встречает, Другой ручкой - провожает.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
антонимы толстый-тонкий;одной-другой;встречает-провожает; синонимы Шевельнулся,встрепенулся,;
Гость:
Антонимы - слова противоположные по лексич.значению: толстый  - тонкий; встречает - провожает; спал - проснулся;  Синонимы: побьет, прибьёт;шевельнулся - встрепенулся
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