Дано: цилиндр l=4см r=10см Найти: S бок-?, S полн-?
Геометрия
Дано: цилиндр l=4см r=10см Найти: S бок-?, S полн-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sбок=2*pi*r*h=2*pi*10*4=80pi Sполн=2*pi*r*(r+h)=2*pi*10(10+4)=280pi
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