полями составить с этим слово предложение в
Русский язык
полями составить с этим слово предложение в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За полями, за лесами, за высокими холмами стоит терем Василисы Премудрой.
Гость:
Раньше люди кормились полями. Тоесть ели только хлеб.
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