полями составить с этим слово предложение в

Русский язык
полями составить с этим слово предложение в
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За полями, за лесами, за высокими холмами стоит терем Василисы Премудрой. 
Гость:
Раньше люди кормились полями. Тоесть ели только хлеб.  
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