Помогите написать двустишие из этих слов: Весело, по, весной, городу, ручьи, бегут,рядом, с, прыгают, ними, порхают, воробьи.

Русский язык

Помогите написать двустишие из этих слов: Весело, по, весной, городу, ручьи, бегут,рядом, с, прыгают, ними, порхают, воробьи.

Автор: Гость