Помогите написать двустишие из этих слов: Весело, по, весной, городу, ручьи, бегут,рядом, с, прыгают, ними, порхают, воробьи.
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Помогите написать двустишие из этих слов: Весело, по, весной, городу, ручьи, бегут,рядом, с, прыгают, ними, порхают, воробьи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весело по городу весной бегут ручьи Рядом с ними прыгают, порхают воробьи
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