Докажите тождество 2a(a+b-c)-2b(a-b-c)+2c(a-b+c) = 2(a^2+b^2+c^2) Буду очень благодарна за помощь.

Алгебра
Докажите тождество 2a(a+b-c)-2b(a-b-c)+2c(a-b+c) = 2(a^2+b^2+c^2) Буду очень благодарна за помощь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2a(a+b-c)-2b(a-b-c)+2c(a-b+c)= =2a²+2ab-2ac-2ab+2b²+2bc+2ac-2bc+2c²= =2a²+2b²+2c²= =2(a²+b²+c²)
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