Докажите тождество 2a(a+b-c)-2b(a-b-c)+2c(a-b+c) = 2(a^2+b^2+c^2) Буду очень благодарна за помощь.

Алгебра

Докажите тождество 2a(a+b-c)-2b(a-b-c)+2c(a-b+c) = 2(a^2+b^2+c^2) Буду очень благодарна за помощь.

Автор: Гость