Чему равна масса взрослого верблюда после потери влаги 500 или 420 кг

Математика
Чему равна масса взрослого верблюда после потери влаги 500 или 420 кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500-420=80 аврпаипариреп
Гость:
Чисто логически: масса взрослого верблюда в среднем 500—800 кг, то есть когда он потеряет влагу, будет весить меньше, около 420 кг.  
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