в 25 мл воды р-рили оксид цинка массой 0,03г определите массовую долю гидроксида кальция в полученном растворе
Химия
в 25 мл воды р-рили оксид цинка массой 0,03г определите массовую долю гидроксида кальция в полученном растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т.е. смешали цинк с водой а получили кальций? вы уверены?
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