В книге 80 страниц.Миша читал 2 дня по 15 страниц в день, а остальную часть книги прочитал в оставшиеся 5 дней, каждый день поровну.Сколько страниц в день он читал в последние дни? решите пожалуйста)
Математика
В книге 80 страниц.Миша читал 2 дня по 15 страниц в день, а остальную часть книги прочитал в оставшиеся 5 дней, каждый день поровну.Сколько страниц в день он читал в последние дни? решите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*2=30(стр). - прочитал за 2дня 80-30=50(стр). - читал 5 дней 50:5=10(стр. в день) - читал последние дни (80-15*2):5=10(стр)
Гость:
80-(15+15):5=10 Ответ.10 страниц Миша читал за последние 5 дней.
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