В книге 80 страниц.Миша читал 2 дня по 15 страниц в день, а остальную часть книги прочитал в оставшиеся 5 дней, каждый день поровну.Сколько страниц в день он читал в последние дни? решите пожалуйста)

Математика

В книге 80 страниц.Миша читал 2 дня по 15 страниц в день, а остальную часть книги прочитал в оставшиеся 5 дней, каждый день поровну.Сколько страниц в день он читал в последние дни? решите пожалуйста)

Автор: Гость