Найдите значение выражения (-4 2/7+3 3/14)*(-14)
Алгебра
Найдите значение выражения (-4 2/7+3 3/14)*(-14)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-4 2/7+3 3/14)*(-14)=(-4 4/14+3 3/14)*-14=(-1 1/14)*-14=-15/14*(-14)=15
Гость:
(-4 2/7+3 3/14)*(-14)= =(-4 4/14+3 3/14)*(-14)= =-1 1/14 * (-14)= =-15/14*(-14)= =15
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