Около прямоугольного треугольника ABC с прямым углом С=90 градусов описана окружность.Найти радиус этой окружности,если AC=18 см,угол B=30 градусов

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Так как АС лежит напротив угла 30, то гипотенуза АВ=36. Треугольник АВС является вписанным в окружность. А так как гипотенуза пррямоугольного треугольника всегда является диаметром описанной около треугольника окружности, то R=18