помогите придумать поучительную легенду для урока литературное чтение

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Была такая интересная легенда в которой рассказывается о том, как Ева, купая своих детей, испугалась голоса Бога, который позвал её. Она спрятала тех детей, которых не успела вымыть. Тогда бог сказал Еве, что за то, что она скрыла от него детей своих, он скроет их и от людей. И он сделал их невидимыми. До того как начался потоп, бог завёл этих детей в пещеру и завалил их там камнями. От них и пошла раса эльфов и других сверхъестественных существ, обладающих различными волшебными способностями.