помогите придумать поучительную легенду для урока литературное чтение
Литература
помогите придумать поучительную легенду для урока литературное чтение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Была такая интересная легенда в которой рассказывается о том, как Ева, купая своих детей, испугалась голоса Бога, который позвал её. Она спрятала тех детей, которых не успела вымыть. Тогда бог сказал Еве, что за то, что она скрыла от него детей своих, он скроет их и от людей. И он сделал их невидимыми. До того как начался потоп, бог завёл этих детей в пещеру и завалил их там камнями. От них и пошла раса эльфов и других сверхъестественных существ, обладающих различными волшебными способностями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Алгебра
задача моторная лодка прошла по течению реки 10 км и против течения 8 км затратив на весь путь 1 час . скорость течения реки 2 км/ч . найдите скоро...