У человека глухонемота наследуется как аутосомный рецессивный признак, a подагра - как доминантный признак. Оба гена лежат в разных парах хромосом. Определите вероятность рождения глухонемого ребенка c предрасположенностью к по...

Биология
У человека глухонемота наследуется как аутосомный рецессивный признак, a подагра - как доминантный признак. Оба гена лежат в разных парах хромосом. Определите вероятность рождения глухонемого ребенка c предрасположенностью к подагре у глухонемой матери, не страдающей подагрой, и у отца c нормальным слухом и речью, болеющим подагрой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P: мать aabb x отец A-B- варианты отца 1.AABB  2.AaBB 3.AaBb  p(aaB-)  для 1 - 0%, 2 - 50%, 3 - 25%  
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