У человека глухонемота наследуется как аутосомный рецессивный признак, a подагра - как доминантный признак. Оба гена лежат в разных парах хромосом. Определите вероятность рождения глухонемого ребенка c предрасположенностью к по...

Биология

У человека глухонемота наследуется как аутосомный рецессивный признак, a подагра - как доминантный признак. Оба гена лежат в разных парах хромосом. Определите вероятность рождения глухонемого ребенка c предрасположенностью к подагре у глухонемой матери, не страдающей подагрой, и у отца c нормальным слухом и речью, болеющим подагрой.

Автор: Гость