в первый день в мастерской сшили 19 одинаковых рюкзаков, а во второй - 23 таких же рюкзака. на все эти рюкзаки израсходовали 84 метров парусины. сколько метров парусины расходовали каждый день?

Математика

в первый день в мастерской сшили 19 одинаковых рюкзаков, а во второй - 23 таких же рюкзака. на все эти рюкзаки израсходовали 84 метров парусины. сколько метров парусины расходовали каждый день?

Автор: Гость