в первый день в мастерской сшили 19 одинаковых рюкзаков, а во второй - 23 таких же рюкзака. на все эти рюкзаки израсходовали 84 метров парусины. сколько метров парусины расходовали каждый день?
Математика
в первый день в мастерской сшили 19 одинаковых рюкзаков, а во второй - 23 таких же рюкзака. на все эти рюкзаки израсходовали 84 метров парусины. сколько метров парусины расходовали каждый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 19+23=42(м)-рюкзаков за 2 дня 2) 84:42=2(м)-на 1 рюкзак парусины 3)19*2=38(м)- в первый день 4)23*2=46(м)- во второй день
Гость:
19+23=42(м)-рюкзаков за 2 дня 84:42=2(м)-на 1 рюкзак парусины19*2=38(м)- в первый день3*2=46(м)- во второй день
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