С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать гидроксид калия: серная кислота, оксид кальция, оксид фосфора (V), хлорид магния, сульфат железа(II). Написать уравнения возможных химических реакций.

Химия

С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать гидроксид калия: серная кислота, оксид кальция, оксид фосфора (V), хлорид магния, сульфат железа(II). Написать уравнения возможных химических реакций.

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