С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать гидроксид калия: серная кислота, оксид кальция, оксид фосфора (V), хлорид магния, сульфат железа(II). Написать уравнения возможных химических реакций.
Химия
С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать гидроксид калия: серная кислота, оксид кальция, оксид фосфора (V), хлорид магния, сульфат железа(II). Написать уравнения возможных химических реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 (ОСАДОК) + 2H2O 3Ca(OH)2 + P2O5 = Ca3(PO4)2 + 3H2O Ca(OH)2 + FeSO4 = CaSO4 + Fe(OH)2 (осадки) последняя может не пойти, зависит от условий
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