В одном классе 27 учеников,в другом-на 6 человек меньше.За билеты в цирк первый класс заплатил на 960р больше,чем второй.Сколько заплатил за билеты каждый класс,если цена билетов была одинаковой?

Математика

В одном классе 27 учеников,в другом-на 6 человек меньше.За билеты в цирк первый класс заплатил на 960р больше,чем второй.Сколько заплатил за билеты каждый класс,если цена билетов была одинаковой?

Автор: Гость