В одном классе 27 учеников,в другом-на 6 человек меньше.За билеты в цирк первый класс заплатил на 960р больше,чем второй.Сколько заплатил за билеты каждый класс,если цена билетов была одинаковой?
Математика
В одном классе 27 учеников,в другом-на 6 человек меньше.За билеты в цирк первый класс заплатил на 960р больше,чем второй.Сколько заплатил за билеты каждый класс,если цена билетов была одинаковой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 27 - 6 = 21 человек во 2 классе 2) 960 : 6 = 160 рублей стоит 1 билет 3) 27 х 160 = 4320 рублей заплатил за билеты 1 класс 4) 21 х 160 = 3360 рублей заплатил за билеты 2 класс
Гость:
27-6=21 человек во 2 классе 960:6=160 рублей-цена 1 билета 27*160=4320 заплатил 1 класс 21*160=3360 заплатил 2 класс
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