Разобрать слова по составу: перронный, испуганный, торжественный, граненный
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Разобрать слова по составу: перронный, испуганный, торжественный, граненный
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Перронный: перрон - корень, н - суффикс, ый - оконч.,основа перрон испуганный: ис - прист.,пуг - корень, а - глаг.суффикс, нн - суффикс прич.,ый оконч.,испуганн - основа торжеств - корень, енн - суффикс, ый - оконч.,торжественн - основа граненый: гран - корень, ен - суффикс, ый - оконч.,гранен - основа
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