Какой объем кислорода (н.у) расходуется при сжигании 40 грамм серы
Химия
Какой объем кислорода (н.у) расходуется при сжигании 40 грамм серы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+O2=SO2 M(S)=32 г/моль n(S)=1.25 моль V(O2)=1.25 моль * 22,4 л/моль=28 л
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