Решите пожалуйста   (cos4x+cos2x)/cos3x

Алгебра
Решите пожалуйста   (cos4x+cos2x)/cos3x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(cos4x+cos2x)/cos3x= =(2cos((4x+2x)/2)*cos((4x-2x)/2))/cos3x= =2cos3x*cosx/cos3x=2cosx   По формуле суммы косинусов:   cosx+cosy=2cos((x+y)/2)*cos((x-y)/2)
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