Пешеход за 6 часов проходит такой же путь ,какой велосипедист проезжает за 2,5 ч.Найдите скорость пешехода,если она меньше скорости велосипедиста на 7 км/ч.
Математика
Пешеход за 6 часов проходит такой же путь ,какой велосипедист проезжает за 2,5 ч.Найдите скорость пешехода,если она меньше скорости велосипедиста на 7 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х=2.5(х+7) 3.5х=17.5 х=17,5/3,5=5км/ч скорость пешехода х+7=12 км/ч скорость велосипедиста
Гость:
6х=2.5 3.5х=17.5 х=17,5/3,5=5км/ч х+7=12 км/ч
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