Пешеход за 6 часов проходит такой же путь ,какой велосипедист проезжает за 2,5 ч.Найдите скорость пешехода,если она меньше скорости велосипедиста на 7 км/ч.

Математика

Пешеход за 6 часов проходит такой же путь ,какой велосипедист проезжает за 2,5 ч.Найдите скорость пешехода,если она меньше скорости велосипедиста на 7 км/ч.

Автор: Гость