Как изменится угол между падающим и отраженным лучами света если угол увеличится на 20 градусов
Физика
Как изменится угол между падающим и отраженным лучами света если угол увеличится на 20 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
увеличится на 40 градусов
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