закончить уравнения хим. реакций расставить коэффициенты: mgo+co2---- So3+H2o---- caco3--- NaOH+H2SO4----
Химия
закончить уравнения хим. реакций расставить коэффициенты: mgo+co2---- So3+H2o---- caco3--- NaOH+H2SO4----
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. MgO + CO2 -> MgCO3 2. SO3 + H2O -> H2SO3 3. CaCO3 -> CaO + CO2 4. H2SO4 + NAOH -> NA2SO4 + H2O
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