Малыш и Карлсон полетели к Карлсону в гости. Когда они пролетели 56 метров, что составило 70% всего пути, вернулись предки Малыша, и Карлсон увиличил обороты пропеллера. Какое расстояние они пролетели с повышенной скоростью?
Математика
Малыш и Карлсон полетели к Карлсону в гости. Когда они пролетели 56 метров, что составило 70% всего пути, вернулись предки Малыша, и Карлсон увиличил обороты пропеллера. Какое расстояние они пролетели с повышенной скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию: 56 метров = 70% х метров =100% х=56*70/100=80 м Значит весь путь 80 м, тогда расстояние, которое они пролетели с повышенной скоростью 80-56=24 м 2-ой способ 56=70 х=30 56*30/70=24м 3-ий способ: Обозначим весь путь за х, тогда путь, который они пролетели с повышенной скоростью 0,3х 56+0,3х=х 56=0,7х х=80 Значит весь путь 80, тогда путь который осталось пролететь 80*0,3=24
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