237*536 523*718 323*198 35264:116 88646:349 75072:816 715*144 652*208 Каждое частное измени так что бы его значение уменьшилось на 2,запишите новые частные!ПМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
237*536 523*718 323*198 35264:116 88646:349 75072:816 715*144 652*208 Каждое частное измени так что бы его значение уменьшилось на 2,запишите новые частные!ПМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
просто не понятно ведь частное, это результат деления, а именно делимое :делитель=частное. какая-то чушь получается? если "частное" читать как чётные, то решение такое 237х(536-2)=237х534 534 523х(718-2)=523х716 716 323х(198-2)=323х196 196 (35264-2):(116-2)=35262:114 35262 и 114 (88646-2):349=88644:349 88644 (75072-2):(816-2)=75070:814 75070 и 814 715х(144-2)=715х142 142 (652-2)х(208-2)=650х206 650 и 206
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