Груз подвесили на первую пружину, и он растянул её на 4 см. Его подвесили на вторую, и он растянул её на 6 см. Две пружины сцепили последовательно. Насколько этот же груз растянет данную конструкцию?
Физика
Груз подвесили на первую пружину, и он растянул её на 4 см. Его подвесили на вторую, и он растянул её на 6 см. Две пружины сцепили последовательно. Насколько этот же груз растянет данную конструкцию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Груз подвесили на первую пружину, и он растянул её на 4 см. Его подвесили на вторую, и он растянул её на 6 см. Две пружины сцепили последовательно. Насколько этот же груз растянет данную конструкцию? k1-жесткость первой k2- жесткость второй F=k1*0,04 F=k2*0,06 это формула для двух пружин F=k1k2/(k1+k2)*l k1=(3/2)k2 F=(3/2)k1^2/(5/2)k1 *l Ответ l=6,7 см
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