лена задумала число умножила его на 5 вычла 4 разделила на 8 прибавила 9 получила 16
Математика
лена задумала число умножила его на 5 вычла 4 разделила на 8 прибавила 9 получила 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-9=7 7*8=56 56+4=60 60/5=12 вуаля)
Гость:
12*5-4/8+9=16 задуманное число 12
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