здравствуйте сочинение на тему письмо учителю через 15 лет нужно срочно заранее спасибо
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здравствуйте сочинение на тему письмо учителю через 15 лет нужно срочно заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
здравствуй дорогой учитель мы с тобой не виделись уже целых 15 лет я хочу сказать тебе большое спасибо .................................... поставь оценку и исправь ошибки
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