решить уравнение: 12 3/7+х+8 16/17= 23 2/17

Математика
решить уравнение: 12 3/7+х+8 16/17= 23 2/17
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х=23*2/17-12*3/7-8*16/17 x=22*17/17-8*16/17-12*3/7 x=14*7/119-12*21/119 x=13*119/119-12*21/119 x=1*98/119=1.82 
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