что такое кулинаки-пулинаки?
Литература
что такое кулинаки-пулинаки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
двойная греческая фамилия
Гость:
это просто слова, которых нет в русском языке, но созданы для строки детского стиха
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