экипажи зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. через 18 минут они прошли 2/3 расстояния до берега. сколько времени им оставалось двигаться, если скорость их движения не изменялось???

Математика

экипажи зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. через 18 минут они прошли 2/3 расстояния до берега. сколько времени им оставалось двигаться, если скорость их движения не изменялось???

Автор: Гость