экипажи зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. через 18 минут они прошли 2/3 расстояния до берега. сколько времени им оставалось двигаться, если скорость их движения не изменялось???
Математика
экипажи зажигательных русских судов успели уйти на шлюпках. через 18 минут они прошли 2/3 расстояния до берега. сколько времени им оставалось двигаться, если скорость их движения не изменялось???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 мин - это 2/3 пути, 1-2/3 =1/3 пути осталось пройти 2/3 : 1/3= 2/3 * 3/1 = 2 - в 2 раза больше уже прошли , чем осталось 18 мин : 2 раза = 9 мин - столько времени осталось шлюкам двигаться 2 вариант 18 мин : 2*3 = 27 мин - общее время в пути 1-2/3 =1/3 пути осталось пройти 27 мин * 1/3 = 9 мин - столько времени осталось шлюкам двигаться
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