В треугольнике ABC AB=BC, угол B=80 градусов . Биссектриса углов A и C пересекаются в точке M . Найдите угол AMC.
Геометрия
В треугольнике ABC AB=BC, угол B=80 градусов . Биссектриса углов A и C пересекаются в точке M . Найдите угол AMC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. треугольник ABC равобедренный, то угол А равен углу С = (180-80)/2=50 Угол MAC=MAB=BCM=MCA=50/2=25 По теореме о сумме углов треугольника угол AMC=(180-25-25)=130 градусов.
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