Найди начало и конец предложений.Озаглавь текст.-------На озеро прилетели лебеди они стали строить гнездо было готово лебёдка положила туда шесть яичек день и ночь сидела она на яйцах но вот появились на свет лебедята отец и ...
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Найди начало и конец предложений.Озаглавь текст.-------На озеро прилетели лебеди они стали строить гнездо было готово лебёдка положила туда шесть яичек день и ночь сидела она на яйцах но вот появились на свет лебедята отец и мать были рады.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лебеди и лебедята. На озеро прилетели лебеди.Они стали строить гнездо. Было готово.Лебёдка положила туда шесть яичек. День и ночь сидела она на яйцах. Но вот появились на свет лебедята.Отец и мать были рады.
Гость:
Появление лебедей На озеро прилетели лебеди. Они стали строить гнездо. Было готово. Лебёдка положила туда шесть яичек. День и ночь сидела она на яйцах. Но вот появились на свет лебедята. Отец и мать были рады.
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