Найди начало и конец предложений.Озаглавь текст.-------На озеро прилетели лебеди они стали строить гнездо было готово лебёдка положила туда шесть яичек день и ночь сидела она на яйцах но вот появились на свет лебедята отец и ...

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Найди начало и конец предложений.Озаглавь текст.-------На озеро прилетели лебеди они стали строить гнездо было готово лебёдка положила туда шесть яичек день и ночь сидела она на яйцах но вот появились на свет лебедята отец и мать были рады.

Автор: Гость